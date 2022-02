Manila Nazzaro | guai in vista? Rischia di perdere ‘tutto’ | cosa è successo?

Leggi su chenews

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Torna al centro della discussione. Alcune dichiarazioni della concorrente non sono piaciute.inper lei? Tra i concorrenti che hanno retto questa edizione c’è stata sicuramente. Soprattutto nell’ultimo periodo, l’ex Miss Italia, sta avendo non pochi problemi. Sia all’interno della casa sia all’esterno.che la sta preoccupando e non poco. Fonte Screen TvAbbiamo visto anche ieri seria comesia una schietta e che dice tutto quello che pensa. Infatti, nelle ultime settimane si è rovinato il rapporto con Katia Ricciarelli. Caso in cui è entrato anche il suo compagno Lorenzo Amoruso a difesa della sua. Ora, però, chi si è scagliata contro ...