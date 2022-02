Love is in the air, trama 25 febbraio: il passo falso di Serkan (Di venerdì 25 febbraio 2022) Serkan Bolat distruggerà l'ultima possibilità di salvare la Art Life dal fallimento. La trama di Love is in the air di oggi, venerdì 25 febbraio, infatti, rivela che l'architetto, spinto da Eda, partirà con lei e la signora Deniz alla volta dell'isola dove sarà inaugurato il progetto del porto. La paesaggista ha saputo da Piril che l'azienda è in seria difficoltà economica a causa del progetto in Qatar che è sfumato e che l'unica possibilità di salvarla è sottoscrivere il contratto con l'eccentrica e bizzarra imprenditrice. Così, ha convinto il marito a recarsi con lei al sito e lui, a sua volta, l'ha spinta a partire con lui, rimanendo in hotel. I tre, dunque, partiranno insieme e, mentre la signora Deniz ci proverà in tutti i modi con Serkan, Eda rimarrà in camera a sgranocchiare patatine per ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 25 febbraio 2022)Bolat distruggerà l'ultima possibilità di salvare la Art Life dal fallimento. Ladiis in the air di oggi, venerdì 25, infatti, rivela che l'architetto, spinto da Eda, partirà con lei e la signora Deniz alla volta dell'isola dove sarà inaugurato il progetto del porto. La paesaggista ha saputo da Piril che l'azienda è in seria difficoltà economica a causa del progetto in Qatar che è sfumato e che l'unica possibilità di salvarla è sottoscrivere il contratto con l'eccentrica e bizzarra imprenditrice. Così, ha convinto il marito a recarsi con lei al sito e lui, a sua volta, l'ha spinta a partire con lui, rimanendo in hotel. I tre, dunque, partiranno insieme e, mentre la signora Deniz ci proverà in tutti i modi con, Eda rimarrà in camera a sgranocchiare patatine per ...

