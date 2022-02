L’azione di Putin è anche un effetto del neoliberismo: sulla democrazia vince l’interesse (Di venerdì 25 febbraio 2022) di Antonio Ci si sveglia al mattino con le notizie di invasione di uno Stato (Russia) ai danni di un altro (Ucraina), e ti viene da pensare che dal clima di guerra e terrore in Europa sono passati solo 50 anni. Un tempo si parlava di ideologie, e modelli da seguire. Oggi forse è caduta la maschera, e vengono fuori gli interessi economici. La domanda è: qual è il regolamento che legittima la violazione della libertà di un popolo, o del cittadino che vive in democrazia? Risposta: nessuno. I comportamenti che oggi Putin mette in atto sono la rappresentazione pratica dell’egoismo, del liberismo economico. Come dire che l’Ucraina è una creatura dell’ex Urss per cui ci faccio ciò che più mi pare! E la volontà degli ucraini? La libertà di poter vivere in democrazia nella propria terra? Calpestata da un autocrate. Da un punto di vista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) di Antonio Ci si sveglia al mattino con le notizie di invasione di uno Stato (Russia) ai danni di un altro (Ucraina), e ti viene da pensare che dal clima di guerra e terrore in Europa sono passati solo 50 anni. Un tempo si parlava di ideologie, e modelli da seguire. Oggi forse è caduta la maschera, e vengono fuori gli interessi economici. La domanda è: qual è il regolamento che legittima la violazione della libertà di un popolo, o del cittadino che vive in? Risposta: nessuno. I comportamenti che oggimette in atto sono la rappresentazione pratica dell’egoismo, del liberismo economico. Come dire che l’Ucraina è una creatura dell’ex Urss per cui ci faccio ciò che più mi pare! E la volontà degli ucraini? La libertà di poter vivere innella propria terra? Calpestata da un autocrate. Da un punto di vista ...

