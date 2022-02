L’assedio di Kiev colpita dai missili: «Vogliono sfondare con i carri armati, oggi il giorno più difficile» (Di venerdì 25 febbraio 2022) La capitale dell’Ucraina Kiev si trova sotto i bombardamenti della Russia. Che ha attaccato l’aeroporto di Velyka Omelyana Secondo il consigliere del ministero degli Interni ucraino Anton Gerashchenko sulla Capitale sono stati lanciati missili da crociera o balistici. La Cnn dice che due esplosioni si sono ascoltate nitidamente nel centro della città e un’altra in lontananza. Gli scoppi sono stati avvertiti in vari distretti della capitale ucraina alle 4:22 ora locale (3:22 ora italiana). Secondo l’Ukrainska Pravda le forti esplosioni sono dovute al fatto che le forze ucraine potrebbero aver abbattuto un missile o un aereo russo. Intorno alle 4.30 ora locale (le 3.30 in Italia) i residenti nell’area di Osokorki hanno sentito due potenti esplosioni. «Gli attacchi a Kiev con missili da crociera o balistici stanno ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022) La capitale dell’Ucrainasi trova sotto i bombardamenti della Russia. Che ha attaccato l’aeroporto di Velyka Omelyana Secondo il consigliere del ministero degli Interni ucraino Anton Gerashchenko sulla Capitale sono stati lanciatida crociera o balistici. La Cnn dice che due esplosioni si sono ascoltate nitidamente nel centro della città e un’altra in lontananza. Gli scoppi sono stati avvertiti in vari distretti della capitale ucraina alle 4:22 ora locale (3:22 ora italiana). Secondo l’Ukrainska Pravda le forti esplosioni sono dovute al fatto che le forze ucraine potrebbero aver abbattuto un missile o un aereo russo. Intorno alle 4.30 ora locale (le 3.30 in Italia) i residenti nell’area di Osokorki hanno sentito due potenti esplosioni. «Gli attacchi aconda crociera o balistici stanno ...

