La Uefa adotta la linea dura | “Nazionale Russia e club in campo neutro in Europa”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Comitato Esecutivo dellaha deciso oggi che “ie le nazionali russe e ucraine che sono impegnati nelle competizionidovranno giocare le partite casalinghe infino a nuovo avviso”. Lo ha annunciato l’organo di governo del calcio europeo in una nota ufficiale sulla riunione odierna. Il Comitato Esecutivo“ha inoltre deciso di restare in attesa di convocare ulteriori riunioni straordinarie, su base regolare ove necessario, per rivalutare la situazione legale e mentre si evolve ere ulteriori decisioni, se necessario”. SportFace.

Il Comitato Esecutivo della UEFA ha deciso oggi che "i club e le nazionali russe e ucraine che sono impegnati nelle competizioni UEFA dovranno giocare le partite casalinghe in campo neutro fino a nuov ...Ceferin, Russia, Ucraina. Attualmente non sono state prese decisioni su quale sarà la sede della finale, ma ciò che traspare è il pugno duro adottato dagli organi del calcio europeo verso la Russia.