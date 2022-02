I Pinguini Tattici Nucleari annunciano le date del Dove eravamo rimasti tour

(Di venerdì 25 febbraio 2022) , a giugno nei palasport e da luglio nei festival BPM Concerti e Trident Music comunicano oggi il nuovo calendario live dei, con gli appuntamenti sold out nei palazzetti confermati e riprogrammati nei mesi di giugno e luglio 2022, e l’annuncio delle nuovissimeoutdoor nelle arene e nei festival più attesi dell’estate italiana. Un nuovo corso che si respira già dal nome del, cambiato per l’occasione inche sintetizza tutta la voglia della band di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciando alle spalle questi due anni di stop ai grandi eventi, una parentesi rubata da cancellare e dimenticare per ripartire -appunto- dasi era ...

Nucleari Gli appuntamenti sold out nei palazzetti sono stati riprogrammati nei mesi di giugno e luglio 2022! 👉I biglietti già acquistati sono validi per le date corrispondenti ...Nucleari: la nota band si esibirà a Cosenza il prossimo 14 luglio DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR sintetizza tutta la voglia della band di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciando ...In attesa che le disposizioni governative consentano la ripresa dei concerti nei palazzetti, a causa dunque delle norme vigenti legate alla capienza dei palazzetti e non essendo stata ancora comunicat ...Conegliano, Padova e Montichiari: riprogrammate le date nei palasport dei Pinguini Tattici NucleariFinalmente è ufficiale il nuovo calendario live dei PINGUINI TATTICI NUCLEARI, con gli appuntamenti s ...