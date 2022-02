Guerra Ucraina-Russia, la sconfitta di tutti: l’umanità è sull’orlo del baratro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Kiev è sotto assedio. A poco più di 24 ore dall’inizio dell’attacco su larga scala della Russia di Putin all’Ucraina, la capitale è vicina a capitolare, stretta sotto la morsa dell’esercito rosso. A nulla serviranno le sanzioni tanto osteggiate dall’Occidente. Troppo poco per colpire il cuore dell’economia di un Paese che da anni si stava preparando sotto traccia a questo momento. Ogni decisione, ogni gioco di potere, ogni singola stretta di mano era finalizzata al raggiungimento di uno scopo di un singolo uomo: la rinascita dell’Urss. Ucraina, umanità in ginocchio E ora cosa succederà? Ci dimenticheremo tutti improvvisamente della angherie commesse da un tiranno neo imperialista (come già successo ai tempi della Crimea) o reagiremo causando una catastrofe su scala planetaria?Putin si fermerà ... Leggi su zon (Di venerdì 25 febbraio 2022) Kiev è sotto assedio. A poco più di 24 ore dall’inizio dell’attacco su larga scala delladi Putin all’, la capitale è vicina a capitolare, stretta sotto la morsa dell’esercito rosso. A nulla serviranno le sanzioni tanto osteggiate dall’Occidente. Troppo poco per colpire il cuore dell’economia di un Paese che da anni si stava preparando sotto traccia a questo momento. Ogni decisione, ogni gioco di potere, ogni singola stretta di mano era finalizzata al raggiungimento di uno scopo di un singolo uomo: la rinascita dell’Urss., umanità in ginocchio E ora cosa succederà? Ci dimenticheremoimprovvisamente della angherie commesse da un tiranno neo imperialista (come già successo ai tempi della Crimea) o reagiremo causando una catastrofe su scala planetaria?Putin si fermerà ...

