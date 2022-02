Guerra Russia-Ucraina, l’ex presidente Petro Poroshenko mostra un kalashnikov alla Cnn: “Qui a Kiev resisteremo per sempre” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Questo è un kalashnikov corto. Ne abbiamo quattro per i trecento uomini della difesa territoriale, abbiamo un paio di pistole automatiche, più o meno è tutto qui. Non abbiamo artiglieria pesante, non abbiamo carri armati, ci siamo organizzati solo un paio di giorni fa”. Così l’ex presidente dell’Ucraina Petro Poroshenko, in collegamento con la Cnn da Kiev e circondato da uomini in tenuta mimetica, risponde a una domanda sull’armamentario a disposizione della resistenza, mostrando un kalashnikov alle telecamere. “How long do you think you can hold out?” “Forever.” Former Ukrainian President @Poroshenko takes up a kalashnikov rifle alongside civilian defense forces as he speaks to @JohnBerman from the ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Questo è uncorto. Ne abbiamo quattro per i trecento uomini della difesa territoriale, abbiamo un paio di pistole automatiche, più o meno è tutto qui. Non abbiamo artiglieria pesante, non abbiamo carri armati, ci siamo organizzati solo un paio di giorni fa”. Cosìdell’, in collegamento con la Cnn dae circondato da uomini in tenuta mimetica, risponde a una domanda sull’armamentario a disposizione della resistenza,ndo unalle telecamere. “How long do you think you can hold out?” “Forever.” Former Ukrainian President @takes up arifle alongside civilian defense forces as he speaks to @JohnBerman from the ...

