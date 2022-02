Guerra in Ucraina, il governo di Kiev: «Abbiamo abbattuto un missile russo» – Il video (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il consigliere del ministero dell’Interno ucraino Anton Gerashchenko ha scritto su Facebook che il sistema missilistico di Kiev ha abbattuto un missile russo che stava per colpire la Capitale. Gerashchenko ha anche mostrato le immagini della squadra soccorsi che è intervenuta in un palazzo dove il missile si è schiantato. Le foto condivise da Gerashchenko mostrano un edificio residenziale di Kiev in fiamme e i vigili del fuoco che intervengono mentre nuvole di fumo nero si alzano in lontananza. In precedenza i media locali avevano parlato di un aereo, presumibilmente un drone, caduto in città dopo la reazione dell’antiaerea Ucraina. Gli edifici, situati nella parte orientale della città sono andati a fuoco e tre persone sono rimaste ferite, una delle quali versa in ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il consigliere del ministero dell’Interno ucraino Anton Gerashchenko ha scritto su Facebook che il sistema missilistico dihaunche stava per colpire la Capitale. Gerashchenko ha anche mostrato le immagini della squadra soccorsi che è intervenuta in un palazzo dove ilsi è schiantato. Le foto condivise da Gerashchenko mostrano un edificio residenziale diin fiamme e i vigili del fuoco che intervengono mentre nuvole di fumo nero si alzano in lontananza. In precedenza i media locali avevano parlato di un aereo, presumibilmente un drone, caduto in città dopo la reazione dell’antiaerea. Gli edifici, situati nella parte orientale della città sono andati a fuoco e tre persone sono rimaste ferite, una delle quali versa in ...

