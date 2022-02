Guerra in Ucraina, Gianni Morandi alla fiaccolata a Bologna canta 'C'era un ragazzo...' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Gianni Morandi ha partecipato alla fiaccolata organizzata in Piazza Maggiore a Bologna per la pace e contro la Guerra in Ucraina. La fiaccolata contro l'invasione russa dell'Ucraina ha raccolto una ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 febbraio 2022)ha partecipatoorganizzata in Piazza Maggiore aper la pace e contro lain. Lacontro l'invasione russa dell'ha raccolto una ...

Advertising

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - carav___ : RT @chetempochefa: La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucraina e c… - ultimora_pol : #Germania #Ucraina #Russia Ministro della Difesa Christine #Lambrecht: 'La Germania schiererà un sistema missilist… -