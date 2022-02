Finale di Champions League: non si giocherà a San Pietroburgo, la decisione del comitato esecutivo UEFA (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il comitato esecutivo UEFA ha tenuto oggi una riunione straordinaria a seguito della grave escalation della situazione della sicurezza in Europa. Il comitato esecutivo UEFA ha deciso di trasferire la Finale della UEFA Men’s Champions League 2021/22 da San Pietroburgo allo Stade de France di Saint-Denis. La partita si giocherà come inizialmente previsto sabato 28 maggio alle 21:00 CET. La UEFA desidera esprimere il proprio ringraziamento e apprezzamento al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron per il suo sostegno personale e il suo impegno nel trasferire la partita più prestigiosa del calcio europeo per club in Francia in un momento di crisi senza ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilha tenuto oggi una riunione straordinaria a seguito della grave escalation della situazione della sicurezza in Europa. Ilha deciso di trasferire ladellaMen’s2021/22 da Sanallo Stade de France di Saint-Denis. La partita sicome inizialmente previsto sabato 28 maggio alle 21:00 CET. Ladesidera esprimere il proprio ringraziamento e apprezzamento al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron per il suo sostegno personale e il suo impegno nel trasferire la partita più prestigiosa del calcio europeo per club in Francia in un momento di crisi senza ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Mi aspetto che la Uefa cambi le sedi della Finale Champions 2022 a San Pietroburgo e della Supercoppa 2023 a Kazan,… - AAlciato : La finale della prossima Champions League non si giocherà a San Pietroburgo. - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Uefa si avvia a sospendere l'assegnazione della finale Champions 2022 del prossimo 28 maggio a San Pie… - Guizzardi_67 : RT @juanito92e: Ufficiale: La finale di Champions League si giocherà a Parigi. Strano! - Dorian221190 : RT @Iperbole_: L'Uefa ha deciso che la finale di Champions League si terrà a Parigi e non più in Russia. Giusto così, vanno isolati. -