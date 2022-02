False dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza | 14 denunciati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : False dichiarazioni

ilmessaggero.it

Reddito di cittadinanza (foto generica) Omissioni nelle comunicazioni della variazione di reddito eper indebito ottenimento del 'reddito di cittadinanza' sono le accuse per 14 persone , residenti metà in Versilia , metà tra Lucca e la Garfagnana, denunciate alla procura della ......nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultinolerese. ...Omissioni nelle comunicazioni della variazione di reddito e false dichiarazioni per indebito ottenimento del 'reddito di cittadinanza' sono le accuse per 14 persone, residenti metà in Versilia, metà t ...LUCCA: False dichiarazioni ed omissioni allo scopo di ricevere l'aiuto mensile, nonostante non avessero diritto e fossero persino agli arresti domiciliari ...