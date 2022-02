Covid, news. Calano ricoveri e intensive. Iss: trasmissione rallenta, ma rispettare regole (Di sabato 26 febbraio 2022) Nel bollettino 40.948 casi e 193 morti, cala il tasso di positività al 9,3%. Sono 3.232.513 milioni gli over 12 in Italia che non si sono sottoposti alla prima dose di vaccino antiCovid, secondo il report settimanale diffuso dalla struttura commissariale all'emergenza coronavirus, guidato dal generale Francesco Paolo Figliuolo Leggi su tg24.sky (Di sabato 26 febbraio 2022) Nel bollettino 40.948 casi e 193 morti, cala il tasso di positività al 9,3%. Sono 3.232.513 milioni gli over 12 in Italia che non si sono sottoposti alla prima dose di vaccino anti, secondo il report settimanale diffuso dalla struttura commissariale all'emergenza coronavirus, guidato dal generale Francesco Paolo Figliuolo

