Conflitto Russia-Ucraina, il giorno più difficile (Diretta) (Di venerdì 25 febbraio 2022) Conflitto Russia-Ucraina, il giorno più difficile. Le truppe russe raggiungono il cuore di Kiev. Macron in aiuto di Zelensky Ore 9:50: Il secondo giorno di Conflitto tra Russia e Ucraina si apre con i bombardamenti e questo 25 febbraio potrebbe essere il giorno più difficile. Le truppe russe sono da ore alla periferia di Kiev e sarebbero già pronte a raggiungere il cuore della città. Secondo quanto riportato dall'Independent, l'esercito russo avrebbe sequestrato due veicoli ucraini e i militari. Avrebbero indossato le uniformi ucraine e si starebbero spostando nel centro di Kiev, seguiti da una colonna di camion militari russi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sentito Boris Johnson, ...

