Conference League 2021/2022, ottavi di finale: tabellone e accoppiamenti (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono stati sorteggiati a Nyon gli ottavi di finale di Conference League. Si scende in campo il 10 e il 17 marzo, con le migliori sedici a caccia del pass per proseguire il proprio cammino e approdare ai quarti di finale del torneo. Le partite potranno essere seguite in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso delle gare ma anche in settimana con le probabili formazioni per gustarci la marcia d'avvicinamento, oltre agli aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. accoppiamenti Marsiglia-Basilea Leicester-Rennes Paok-Gent Vitesse-ROMA Psv-Copenaghen Slavia Praga-Lask Linz Bodo/Glimt-AZ Alkmaar Partizan Belgrado-Feyenoord

