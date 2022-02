Che cos’è Hermetic Wiper, il malware della guerra ucraina (Di venerdì 25 febbraio 2022) “L’allarme lanciato dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in merito ai rischi per le aziende e le amministrazioni italiane di attacchi informatici di tipo distruttivo, impone una concreta accelerazione nell’adozione di idonei strumenti di difesa cibernetica”. Parola di Gerardo Costabile, amministratore delegato di DeepCyber, società che si occupa di cybersecurity, cyber intelligence, antifrode e protezione dei dati. ”È urgente implementare le infrastrutture digitali con strumenti sempre più sofisticati”, prosegue, “per poter far fronte a incursioni informatiche potenzialmente molto dannose”. Preoccupa soprattutto HermeticWiper, il primo malware ufficiale della guerra lanciata dalla Russia contro l’ucraina. È stato usato nei giorni scorsi in azioni contro agenzie governative e ... Leggi su formiche (Di venerdì 25 febbraio 2022) “L’allarme lanciato dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in merito ai rischi per le aziende e le amministrazioni italiane di attacchi informatici di tipo distruttivo, impone una concreta accelerazione nell’adozione di idonei strumenti di difesa cibernetica”. Parola di Gerardo Costabile, amministratore delegato di DeepCyber, società che si occupa di cybersecurity, cyber intelligence, antifrode e protezione dei dati. ”È urgente implementare le infrastrutture digitali con strumenti sempre più sofisticati”, prosegue, “per poter far fronte a incursioni informatiche potenzialmente molto dannose”. Preoccupa soprattutto, il primoufficialelanciata dalla Russia contro l’. È stato usato nei giorni scorsi in azioni contro agenzie governative e ...

