C'è posta per te, anticipazioni 26 febbraio: gli ospiti della puntata (Di venerdì 25 febbraio 2022) C'è posta per te torna in onda sabato 26 febbraio con una nuova puntata ricca di storie emozionanti e strappalacrime. Il programma condotto da Maria De Filippi nonostante abbia compiuto ben 25 anni di messa in onda, continua a fare ascolti invidiabili e a nulla è servito il tentativo della Rai di rubare lo scettro a Queen Mary, prima con Tale e quali condotto da Carlo Conti e poi con Affari tuoi-formato famiglia presentato da Amadeus. A dire, il vero, un leggero calo di ascolti c'è stato, ma il programma che mixa alla perfezione le storie di gente comune con gli ospiti vip continua ad appassionare i telespettatori. C'è posta per te, anticipazioni 26 febbraio: le storie al centro della puntata La nuova ...

