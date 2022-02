Bonus psicologo scartato dalla manovra | il disagio psichico resta invisibile 

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilpsicologico dapprima esclusonuova, torna ad essere argomento politico, lasciando sperare che sia realtà, dalle parole del ministro Speranza, sembra che sarà inserito nel Milleproroghe, con qualche “correttivo” rispetto all’idea iniziale. L’agevolazione, infatti, in principio non è stata inserita nella Legge di Bilancio 2022, nonostante fosse stata approvata e sostenuta da tutti i partiti. La decisione ha innescato proteste e su change.org è stata pubblicata persino una petizione per chiedere al Governo di mantenere la promessa e di inserire l’agevolazione nel primo provvedimento utile. Nessun aiuto dunque, come inizialmente previsto con uno stanziamento di 50 milioni di euro, agevolando, tutte quelle persone interessate a iniziare un percorso di sostegno psicologico e/o psicoterapeutico ma impossibilitate a ...