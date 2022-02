Bomba Mediaset, Maria De Filippi sostituita proprio da lei, Svelato il piano di Berlusconi per far fuori Queen Mery. Fan sotto choc (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane” recita un detto che sembra perfetto per quel che riguarda Silvia Toffanin, designata come volto di punta della Mediaset per il futuro. Attualmente la regina indiscussa della rete di Pier Silvio Berlusconi è sicuramente Maria De Filippi. Ogni programma da lei prodotto o condotto è un successone, e i vertici devono essere contenti di avere un’alleata così forte. C’è da dire però che la televisione italiana è in fase di forti cambiamenti: il pubblico è desideroso di volti nuovi, ha girato le spalle ad alcune protagoniste che sembravano indiscusse. Non solo, Maria De Filippi sicuramente non potrà svolgere il suo lavoro per sempre, ed è anche molto richiesta dalla concorrenza. Insomma, per la Mediaset è ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane” recita un detto che sembra perfetto per quel che riguarda Silvia Toffanin, designata come volto di punta dellaper il futuro. Attualmente la regina indiscussa della rete di Pier Silvioè sicuramenteDe. Ogni programma da lei prodotto o condotto è un successone, e i vertici devono essere contenti di avere un’alleata così forte. C’è da dire però che la televisione italiana è in fase di forti cambiamenti: il pubblico è desideroso di volti nuovi, ha girato le spalle ad alcune protagoniste che sembravano indiscusse. Non solo,Desicuramente non potrà svolgere il suo lavoro per sempre, ed è anche molto richiesta dalla concorrenza. Insomma, per laè ...

