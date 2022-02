Battipaglia piange Claudio | la comunità accoglie la salma tra lo sgomento

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – “Facciamogli un applauso, a” dice una voce. E rompe così il silenzio cupo della folla, mentre la bara bianca diMandia, il 17enne morto suicida in un College dello Stato di New York, viene portata a braccia nella chiesa di S. Maria della Speranza, a(Salerno). Saranno almeno 300 sul sagrato e di fronte al grande edificio, altri 100 hanno atteso, pregando, all’ interno della chiesa. I genitori, una famiglia nota e stimata ae nel vicino Comune di Eboli, hanno atteso davanti a tutti, sul sagrato. Ricevendo gli abbracci di condoglianze di amici e conoscenti. Altri due applausi seguono il primo, poi la bara viene collocata sull’ altare, tra due grandi foto del ragazzo, che lo mostrano con un volto solare, sorridente. Sul ...

Un ragazzo piange a dirotto, consolato da un adulto che gli sta accanto. Domani mattina per i funerali, fissati alle 9.30 nella stessa chiesa, sul Municipio di Battipaglia sarà esposta la bandiera a mezz'asta in segno di lutto