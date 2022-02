Basciano racconta la verità su Nathaly: “L’ho voluta tutelare”, poi la frecciatina al GF Vip (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alessandro Basciano, durante la diretta del Grande Fratello Vip, ha confermato le frasi shock pronunciate da Nathaly Caldonazzo, cercando di “giustificarla”. Al termine della puntata, il fidanzato di Sophie, ha raccontato ad Antonio come sono andate realmente le cose. Basciano racconta la verità su Nathaly: “L’ho voluta tutelare” Quelle parole le ha dette e ho... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alessandro, durante la diretta del Grande Fratello Vip, ha confermato le frasi shock pronunciate daCaldonazzo, cercando di “giustificarla”. Al termine della puntata, il fidanzato di Sophie, hato ad Antonio come sono andate realmente le cose.lasu: “” Quelle parole le ha dette e ho... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

zazoomblog : Basciano racconta tutta la verità sulle frasi della Caldonazzo: “In puntata mi sono trattenuto per tutelarla” -… - StraNotizie : Basciano racconta tutta la verità sulle frasi della Caldonazzo: “In puntata mi sono trattenuto per tutelarla”… - BITCHYFit : Basciano racconta tutta la verità sulle frasi della Caldonazzo: “In puntata mi sono trattenuto per tutelarla”… - lapinuccia88 : @Iperborea_ Perché la faccia di Basciano ne vogliamo parlare?racconta balle - Steph3nie1 : La frase stessa impostata in quel modo non ha senso, qua basciano non la racconta giusta sono 4 volte che cambia versione #gfvip -