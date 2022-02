Assegno unico per i figli, dalla madre separata ai genitori dello studente universitario over 21: chi ci perderà con la nuova misura (Di venerdì 25 febbraio 2022) Marta è una madre single. Si occupa da sola dei suoi due figli. Con l’Assegno unico, a partire da marzo, vedrà inevitabilmente calare il denaro nelle sue tasche. Il motivo? Non certo perché ha immobili o polizze che le fanno lievitare l’Isee, ma piuttosto perché d’ora in poi anche il suo ex potrà chiedere metà Assegno. Così i soldi saranno equamente divisi fra i due genitori, “ma non l’impegno e lo sforzo economico per accudire i figli”, lamenta lei, ricordando che spesso e volentieri in Italia sono le donne a farsi carico della prole. Sergio, invece, coniugato, monoreddito con Isee da 15mila euro, perderà oltre tremila euro l’anno di detrazioni per le famiglie numerose. Poco importa che un figlio 21enne sia ancora all’università e in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Marta è unasingle. Si occupa da sola dei suoi due. Con l’, a partire da marzo, vedrà inevitabilmente calare il denaro nelle sue tasche. Il motivo? Non certo perché ha immobili o polizze che le fanno lievitare l’Isee, ma piuttosto perché d’ora in poi anche il suo ex potrà chiedere metà. Così i soldi saranno equamente divisi fra i due, “ma non l’impegno e lo sforzo economico per accudire i”, lamenta lei, ricordando che spesso e volentieri in Italia sono le donne a farsi carico della prole. Sergio, invece, coniugato, monoreddito con Isee da 15mila euro,oltre tremila euro l’anno di detrazioni per le famiglie numerose. Poco importa che uno 21enne sia ancora all’università e in ...

