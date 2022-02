Ascolti Tv Analisi 24 febbraio: la guerra infuria ma i vipponi battono Maggioni (e Vespa). Poi Napoli-Barca. Del Debbio precede Formigli. Bene Gruber, ma anche Tg2 Post (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ascolti al Top: su Rai1 Tg1 delle 20.00 a 6,156 milioni e 25,8%; Tg5 a 5,177 milioni e 21,5%. Su Rai1 “I Soliti Ignoti” 4,971 milioni e 19,42%; Luca Argentero in pausa. guerra contro reality, ma con il calcio dell’Europa League (con Napoli-Barcellona in chiaro su Tv8 ma in onda che su Sky e Dazn) a destabilizzare la partita generalista. Giovedì 24 febbraio alla sera Rai1 al Posto di Doc -Nelle Tue mani ha schierato uno Speciale Tg1. Su Canale 5 è andato in onda normalmente il Grande Fratello Vip (Katia eliminata, Nathalie, Miriana e Antonio al televoto), ma con i concorrenti che sono stati informati dell’invasione russa in Ucraina. Gli altri? Su Rai2, è andata in onda la commedia Miami Beach, su Rai3 per la serie dei docufilm musicali, dopo quelli dedicati a Caterina Caselli e Paolo Conte, ieri è ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 25 febbraio 2022)al Top: su Rai1 Tg1 delle 20.00 a 6,156 milioni e 25,8%; Tg5 a 5,177 milioni e 21,5%. Su Rai1 “I Soliti Ignoti” 4,971 milioni e 19,42%; Luca Argentero in pausa.contro reality, ma con il calcio dell’Europa League (con-Barcellona in chiaro su Tv8 ma in onda che su Sky e Dazn) a destabilizzare la partita generalista. Giovedì 24alla sera Rai1 alo di Doc -Nelle Tue mani ha schierato uno Speciale Tg1. Su Canale 5 è andato in onda normalmente il Grande Fratello Vip (Katia eliminata, Nathalie, Miriana e Antonio al televoto), ma con i concorrenti che sono stati informati dell’invasione russa in Ucraina. Gli altri? Su Rai2, è andata in onda la commedia Miami Beach, su Rai3 per la serie dei docufilm musicali, dopo quelli dedicati a Caterina Caselli e Paolo Conte, ieri è ...

tvzoomitalia : #AscoltiTv Analisi 24 febbraio: la guerra infuria ma i vipponi battono Maggioni (e Vespa). Poi Napoli-Barca. Del De… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv mercoledì 23 febbraio 2022, Michelle Impossible 17.1%, Gli Anni più belli 14.8% - unsoffio : @Tommasolabate Ma davvero dice?! Non vale il fino ad oggi?! Rilegga la successione degli avvenimenti e le azioni di… - emabrue : Ascolti tv 23 febbraio 2022 analisi: “Michelle Impossible” precede “Gli Anni Migliori” in sovrapposizione. Venti di… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 23 febbraio 2022 analisi: “Michelle Impossible” precede “Gli Anni Migliori” in sovrapposizione. Venti di… -