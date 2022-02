VIDEO Olympiacos-Atalanta, Malinovskyi e la maglia speciale: “No guerra in Ucraina” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo il gol dello 0-2, Ruslan Malinovskyi ha mostrato una maglia solidale nei confronti di ciò che di terribile sta accadendo in Ucraina nelle ultime ore Leggi su mediagol (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo il gol dello 0-2, Ruslanha mostrato unasolidale nei confronti di ciò che di terribile sta accadendo innelle ultime ore

