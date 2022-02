Ultime Notizie Roma del 24-02-2022 ore 20:10 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione esteri in apertura iniziata l’invasione delle Forze Armate di Mosca in Ucraina il presidente russo Putin ha annunciato un’operazione militare per difendere i separati della festa del paese ho preso la decisione per un’operazione militare nel donbass ha detto in una dichiarazione a sorpresa in televisione nella notte al consiglio di sicurezza dell’ONU momenti di tensione trave rappresentante Russo e quindi ucraine il presidente americano Joe biden ha definito non provocato ingiustificato l’attacco russo che la Lucia dovrà rendere conto davanti al mondo le preghiere sono con il popolo dell’Ucraina dichiara biden e mentre questa sera soffrono un attacco non provocato ingiustificato delle forze militari russe intanto nato scrive che non invierà truppe ci ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 febbraio 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione esteri in apertura iniziata l’invasione delle Forze Armate di Mosca in Ucraina il presidente russo Putin ha annunciato un’operazione militare per difendere i separati della festa del paese ho preso la decisione per un’operazione militare nel donbass ha detto in una dichiarazione a sorpresa in televisione nella notte al consiglio di sicurezza dell’ONU momenti di tensione trave rappresentante Russo e quindi ucraine il presidente americano Joe biden ha definito non provocato ingiustificato l’attacco russo che la Lucia dovrà rendere conto davanti al mondo le preghiere sono con il popolo dell’Ucraina dichiara biden e mentre questa sera soffrono un attacco non provocato ingiustificato delle forze militari russe intanto nato scrive che non invierà truppe ci ...

