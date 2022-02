Ucraina, mezzi militari e carri armati russi attraversano la frontiera con la Crimea – Video (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dalle immagini diffuse dal comitato ucraino delle guardie di confine si vedono i mezzi militari russi che attraversano la frontiera con la Crimea, la penisola annessa da Mosca nel 2014. “Il movimento di attrezzature militari attraverso il confine amministrativo dalla penisola è attualmente registrato“, dicono in un comunicato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dalle immagini diffuse dal comitato ucraino delle guardie di confine si vedono ichelacon la, la penisola annessa da Mosca nel 2014. “Il movimento di attrezzatureattraverso il confine amministrativo dalla penisola è attualmente registrato“, dicono in un comunicato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

