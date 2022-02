Ucraina | Memorial | “Stop immediato ad azioni militari”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) –Internazionale e il Centro per i diritti umanichiedono “la fine immediata delle oper” e si esprimono senza mezzi termini “contro la guerra”. “La guerra che il regime di Putin ha lanciato contro l’è un crimine contro la pace e l’umanità. Questa guerra rimarrà un capitolo vergognoso della storia della Russia”, denuncia in un comunicato firmato insieme dalle due organizzrusse in attesa, lunedì, della sentenza sul loro ricorso in appello contro la chiusura imposta per violdella legge sulle ong ‘agente straniero’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.