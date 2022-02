Ucraina, la guerra è ufficialmente iniziata all'alba Bombe anche su Kiev. L'attacco della Russia è totale (Di giovedì 24 febbraio 2022) La guerra in Ucraina è ufficialmente iniziata. Putin ha dato l'ordine di attaccare e l'ha fatto su più fronti, non solo in Donbass come si pensava inizialmente, Bombe anche nella capitale Kiev Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lain. Putin ha dato l'ordine di attaccare e l'ha fatto su più fronti, non solo in Donbass come si pensava inizialmente,nella capitaleSegui su affaritaliani.it

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - Palazzo_Chigi : Draghi: Gli eventi in #Ucraina ci portano a ribadire che le prevaricazioni e i soprusi non devono essere tollerati.… - fabriziob13 : RT @Corriere: Ucraina, è iniziata l’invasione russa. Esplosioni a Kiev, truppe anfibie anche a Odessa - SaraCleo31 : RT @RaiNews: Attacchi missilistici sull'Ucraina e sulle guardie di frontiera -