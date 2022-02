Ucraina: Gruppi Camera chiedono intervento Governo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Dopo la capogruppo del Pd, Debora Serracchiani, i rappresentanti di tutti i Gruppi in apertura di seduta della Camera hanno chiesto che il Governo riferisca al più presto sugli sviluppi della crisi Ucraina. Il vicepresidente della Camera, Andrea Mandelli, presidente di turno ha assicurato che saranno avviati quanto prima i contatti necessari con l'Esecutivo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Dopo la capogruppo del Pd, Debora Serracchiani, i rappresentanti di tutti iin apertura di seduta dellahanno chiesto che ilriferisca al più presto sugli sviluppi della crisi. Il vicepresidente della, Andrea Mandelli, presidente di turno ha assicurato che saranno avviati quanto prima i contatti necessari con l'Esecutivo.

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Gruppi Ucraina, la Russia lancia l'attacco: usate 'armi ad alta precisione', suonano le sirene antiaeree a Kiev. Morti e feriti [FOTO e Odessa: un team della Cnn nella città portuale del Mar Nero ha sentito due gruppi di esplosioni a ... lo hanno confermato le autorità dell'Ucraina. La Russia attacca l'Ucraina, suonano le sirene ...

Andrea Orlando: "Giusto l'altolà di Draghi, Salvini mette a rischio la tenuta del governo" Partiamo dalla crisi ucraina e dalle sanzioni nei confronti della Russia, su cui non tutti sono d'...una riflessione vada lasciata aperta sul tema dei superprofitti realizzati da alcuni grandi gruppi e ...

Ucraina: Gruppi Camera chiedono intervento Governo Il Sannio Quotidiano Varsavia chiede attivazione articolo 4 trattato Nato L'ambasciatore polacco a Bruxelles, dove ha sede la Nato, "ha presentato una richiesta al segretario generale della Nato, insieme a un gruppo di alleati", ha detto il portavoce del governo polacco ...

Ucraina: Gruppi Camera chiedono intervento Governo Roma, 24 feb. Dopo la capogruppo del Pd, Debora Serracchiani, i rappresentanti di tutti i Gruppi in apertura di seduta della Camera hanno chiesto che il Governo ...

