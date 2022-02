Traffico di influenze illecite, Amara rinviato a giudizio: “Pagò l’ex poliziotto Paradiso per la sua mediazione con ambienti istituzionali” (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’avvocato Piero Amara, ex consulente legale dell’Eni, è stato rinviato a giudizio a Roma per Traffico di influenze illecite. Per lo stesso reato il gup della Capitale ha mandato a processo anche Filippo Paradiso, ex poliziotto in servizio presso i palazzi istituzionali, fissando la prima udienza al 3 maggio del 2023. Secondo l’accusa, tra il 2015 e il 2018, “sfruttando e vantando relazioni con pubblici ufficiali in sevizio presso ambienti istituzionali”, Paradiso “si faceva indebitamente promettere e consegnare denaro o altre utilità indebite da Piero Amara come prezzo della propria mediazione”. Utilità che consistevano in somme di denaro per un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’avvocato Piero, ex consulente legale dell’Eni, è statoa Roma perdi. Per lo stesso reato il gup della Capitale ha mandato a processo anche Filippo, exin servizio presso i palazzi, fissando la prima udienza al 3 maggio del 2023. Secondo l’accusa, tra il 2015 e il 2018, “sfruttando e vantando relazioni con pubblici ufficiali in sevizio presso”,“si faceva indebitamente promettere e consegnare denaro o altre utilità indebite da Pierocome prezzo della propria”. Utilità che consistevano in somme di denaro per un ...

