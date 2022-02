Tiro a segno, Coppa del Mondo Il Cairo 2022: i convocati dell’Italia. Saranno 21 gli azzurri in Egitto (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo mesi di lunga attesa, la Coppa del Mondo di Tiro a segno è pronta a tornare in scena con la prima tappa del 2022, che si terrà in quel del poligono egiziano de Il Cairo. Saranno tantissime le rappresentative presenti nello stato africano, fra cui anche l’Italia che, vista la vicinanza del luogo, manderà ben 21 atleti a misurarsi contro i migliori interpreti del pianeta delle specialità di carabina e pistola. Andiamo a vedere quali sono i 21 convocati azzurri. Fra loro, spiccano i nomi di Lorenzo Bacci, Sofia Ceccarello, Federico Nilo Maldini, Paolo Monna e Margherita Brigida Veccaro. CarabinaMaschile Riccardo Armiraglio, Lorenzo Bacci, Michele Bernardi, Giuseppe Pio Capano, Danilo Dennis Solazzo, Marco Suppini, Simon ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo mesi di lunga attesa, ladeldiè pronta a tornare in scena con la prima tappa del, che si terrà in quel del poligono egiziano de Iltantissime le rappresentative presenti nello stato africano, fra cui anche l’Italia che, vista la vicinanza del luogo, manderà ben 21 atleti a misurarsi contro i migliori interpreti del pianeta delle specialità di carabina e pistola. Andiamo a vedere quali sono i 21. Fra loro, spiccano i nomi di Lorenzo Bacci, Sofia Ceccarello, Federico Nilo Maldini, Paolo Monna e Margherita Brigida Veccaro. CarabinaMaschile Riccardo Armiraglio, Lorenzo Bacci, Michele Bernardi, Giuseppe Pio Capano, Danilo Dennis Solazzo, Marco Suppini, Simon ...

