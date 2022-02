(Di giovedì 24 febbraio 2022) Se l’approvazionenuova legge sull’attribuzione del cognome ai figli, su cui la maggioranza punta ad arrivare in tempi brevi, verrà confermata, le famiglie avranno la libertà di scegliere il cognome e di attribuire quello paterno, quello materno o entrambi. L’obiettivo è dare pari dignità alle donne nel rapporto di coppia, disponendo che il cognome del figlio venga attribuito secondo la volontà dei genitori. Leggi anche › Nel “cognome del padre”, la: «, basta disparità» ...

IOdonna : Se la Consulta l'ha bollata come un retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, un motivo ci sarà -

