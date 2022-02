Sci alpino, Flavio Roda incontra Matteo Marsaglia per porre fine alle polemiche post-Giochi Olimpici (Di giovedì 24 febbraio 2022) La spedizione maschile italiana dello sci alpino ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 ha concluso con più polemiche che soddisfazioni. Non tanto per i risultati (comunque scarsi) ottenuti, quanto per la vibrante polemica fatta deflagrare da Matteo Marsaglia, che aveva accusato lo staff della Nazionale di avergli chiesto, sostanzialmente, di dire di essere ammalato per lasciare spazio a Mattia Casse in occasione del superG olimpico. Uno screzio sgradevole e pesantissimo che, questa sera, è stato ricomposto grazie all’intervento del presidente della FISI, Flavio Roda. Presso la sede di Milano della Federazione, infatti, si è tenuto un incontro proprio con Matteo Marsaglia, per lenire i contrasti ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) La spedizione maschile italiana dello sciaiinvernali di Pechino 2022 ha concluso con piùche soddisfazioni. Non tanto per i risultati (comunque scarsi) ottenuti, quanto per la vibrante polemica fatta deflagrare da, che aveva accusato lo staff della Nazionale di avergli chiesto, sostanzialmente, di dire di essere ammalato per lasciare spazio a Mattia Casse in occasione del superG olimpico. Uno screzio sgradevole e pesantissimo che, questa sera, è stato ricomo grazie all’intervento del presidente della FISI,. Presso la sede di Milano della Federazione, infatti, si è tenuto un incontro proprio con, per lenire i contrasti ...

