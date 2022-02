Rally Svezia | il percorso del grande Nord

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ilditorna dopo un anno di assenza, e con unquasi tutto nuovo. Il solosu neve del WRC scatterà domani, e sarà un pelino più a. La città di Umea prende il posto di Varmland come centro di gravità permanente delle tre tappe giornaliere, che superano abbondantemente i 1000 Km. Siamo a soli 400 Km dal Circolo Polare Artico, al riparo dai capricci del meteo. E infatti, le previsioni danno neve in abbondanza, forse anche troppa: due speciali in programma sono state già cancellate per…renne! Si comincia domani, e si finisce domenica 27 febbraio.di: com’è il2022? Ilparte domani da Umea, dove si trova il parco assistenza. Le prove speciali in programma sono quattro, e ...

Questo fine settimana è in programma il Rally di Svezia, dove sarà al via Nikolay Gryazin, con la Skoda Fabia Rally2 di TokSport ed oltre a lui torna nella gara nordica un affezionato della neve, il ... EA Sports sponsorizza Jon Armstrong per il titolo Junior del WRC 2022. Il pilota nordirlandese andrà a caccia del riscatto ... Con lo shakedown di domani si inizierà a fare sul serio ed è quindi oggi l'ultimo giorno per scommettere sul vincente del Rally di Svezia prima che le quote, fatalmente, inizio a cambiare in favore di ...