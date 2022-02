Parte il litigio tra Katia e Lulù, interviene Miriana in difesa: “Non avete fatto vedere tutto” (VIDEO) (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il litigio tra Katia Ricciarelli e Lulù al GF Vip Questa sera al GF Vip 6, dopo il confronto di Davide Silvestri con Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo e Lulù, è scoppiato un dibattito. Katia Ricciarelli ha infatti avuto da ridire sul fatto che la principessa non avesse apprezzato il non intromettersi da Parte di Davide L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 25 febbraio 2022) IltraRicciarelli eal GF Vip Questa sera al GF Vip 6, dopo il confronto di Davide Silvestri con Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo e, è scoppiato un dibattito.Ricciarelli ha infatti avuto da ridire sulche la principessa non avesse apprezzato il non intromettersi dadi Davide L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Chiara200212 : RT @Novella_2000: Parte il litigio tra Katia e Lulù, interviene Miriana in difesa: 'Non avete fatto vedere tutto' (VIDEO) #gfvip https://t.… - Novella_2000 : Parte il litigio tra Katia e Lulù, interviene Miriana in difesa: 'Non avete fatto vedere tutto' (VIDEO) #gfvip - Mariate95487054 : RT @__Lorenzo_____: Comunque, a parte il loro litigio, amo vedere Lulù e Jessica così unite contro le stesse persone #GFvip #fairyLu #jessv… - ArdolinoPina : RT @__Lorenzo_____: Comunque, a parte il loro litigio, amo vedere Lulù e Jessica così unite contro le stesse persone #GFvip #fairyLu #jessv… - __Lorenzo_____ : Comunque, a parte il loro litigio, amo vedere Lulù e Jessica così unite contro le stesse persone #GFvip #fairyLu #jessvip -