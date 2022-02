Pachinko: il trailer della serie coreana in arrivo su Apple TV+ (Di giovedì 24 febbraio 2022) Apple TV+ ha condiviso online il trailer della nuova serie coreana Pachinko, in arrivo in streaming dal 25 marzo. Pachinko è la nuova serie in arrivo su Apple TV+ il 25 marzo con i primi tre episodi e il trailer regala alcune sequenze in anteprima del progetto. Nel video si introducono i protagonisti dell'epica saga di una famiglia di cui si ripercorrono i momenti più importanti. Alla base di Pachinko c'è il romanzo, pubblicato nel 2017, scritto da Min Jin Lee. Soo Hugh (The Terror) sarà autrice, produttrice e showrunner della serie. Nel cast c'è Youn Yuh-Jung, vincitrice di un premio Oscar grazie a Minari, nel ruolo di Sunja, una nonna ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 febbraio 2022)TV+ ha condiviso online ilnuova, inin streaming dal 25 marzo.è la nuovainsuTV+ il 25 marzo con i primi tre episodi e ilregala alcune sequenze in anteprima del progetto. Nel video si introducono i protagonisti dell'epica saga di una famiglia di cui si ripercorrono i momenti più importanti. Alla base dic'è il romanzo, pubblicato nel 2017, scritto da Min Jin Lee. Soo Hugh (The Terror) sarà autrice, produttrice e showrunner. Nel cast c'è Youn Yuh-Jung, vincitrice di un premio Oscar grazie a Minari, nel ruolo di Sunja, una nonna ...

