"Orribile, mai visto in vita mia". GF Vip, anche Soleil contro Nathaly: "Fatto pesantissimo" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tensione altissima all'interno della casa del GF Vip. Come saprete, Nathaly Caldonazzo è stata accusata di aver detto una frase gravissima nei confronti di Jessica Selassie. Un gesto per il quale molti, anche nella casa, hanno chiesto la squalifica della concorrente. Nelle scorse ore, Alessandro Basciano ha commentato con Soleil Sorge e Miriana Trevisan lo scivolone Fatto dalla loro coinquilina: "Ragazzi è uscita la sua sparata quando c'ero io. Io un po' le voglio bene e spero che non esca la frase. Mi auguro davvero per lei che questa frase non esca perché è da squalifica". La Sorge ha detto allora: "Io non ho mai sentito una frase così brutta in tutta la mia vita". Da quello che si capisce, la grave frase in questione è stata pronunciata davanti a Jessica e Alessandro e a rivelarlo è stata ieri ...

