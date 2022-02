Olympiacos-Atalanta, programma e telecronisti Sky e Dazn spareggi Europa League (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Olympiacos-Atalanta, match valido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2021/2022. Al Pireo i greci proveranno a ribaltare il 2-1 subito in Italia, ma la Dea vuole rialzare la testa e sfogare ancora i dispiaceri del campionato nella coppa infrasettimanale. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio fissato alle ore 18.45 di giovedì 24 febbraio. Olympiacos-Atalanta sarà visibile su Sky Sport Arena con la telecronaca di Paolo Ciarravano e Lorenzo Minotti e su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ile isu Sky edi, match valido per il ritorno deglidi2021/2022. Al Pireo i greci proveranno a ribaltare il 2-1 subito in Italia, ma la Dea vuole rialzare la testa e sfogare ancora i dispiaceri del campionato nella coppa infrasettimanale. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio fissato alle ore 18.45 di giovedì 24 febbraio.sarà visibile su Sky Sport Arena con la telecronaca di Paolo Ciarravano e Lorenzo Minotti e sucon la telecronaca di Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi. SportFace.

Advertising

SkySport : Olympiacos-Atalanta, Gasperini: 'Dopo Superlega, tifosi inglesi mettano fine anche al Var' #SkyUEL #UEL… - DiMarzio : #UEL , @Atalanta_BC | Le probabili formazioni di #OlympiacosAtalanta - FellTheSwallow : @IngeSportspicks Over 2.5 Atalanta vs Olympiacos #Ingesportspicks - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #AtalantaFiorentina #Atalanta, Gasperini ad Atene: con l’Olympiacos per gli ottavi di Europa L… - karda70 : #OlympiacosAtalanta, emergenza punte per la #Dea: le probabili #formazioni #EuropaLeague #UEL #OlyAta via… -