“Non ce lo meritavamo”: Antonella Clerici in lacrime in diretta, non riesce a trattenersi [VIDEO] (Di giovedì 24 febbraio 2022) Momenti di vera emozione quelli che ha vissuto Antonella Clerici aprendo la puntata di oggi. La tensione l’ha fatta scoppiare Antonella Clerici (Raiplay)La conduttrice del pranzo di Rai1 non ha vissuto un momento facile, all’apertura della puntata di oggi. “E’ sempre mezzogiorno” è il programma che Antonella Clerici conduce dal 2020, dopo il doloroso addio a “La prova del cuoco”. Nella sua nuova trasmissione, la Clerici porta come sempre il cibo e tutto ciò che è ad esso correlato, come la nutrizione e la cultura culinaria. Il clima delle trasmissioni di Antonella è sempre giocoso e festoso, tant’è che anche i colori rosei e brillanti che animano lo studio lo dimostrano. Oggi, però, aprire la puntata per Antonella ... Leggi su specialmag (Di giovedì 24 febbraio 2022) Momenti di vera emozione quelli che ha vissutoaprendo la puntata di oggi. La tensione l’ha fatta scoppiare(Raiplay)La conduttrice del pranzo di Rai1 non ha vissuto un momento facile, all’apertura della puntata di oggi. “E’ sempre mezzogiorno” è il programma checonduce dal 2020, dopo il doloroso addio a “La prova del cuoco”. Nella sua nuova trasmissione, laporta come sempre il cibo e tutto ciò che è ad esso correlato, come la nutrizione e la cultura culinaria. Il clima delle trasmissioni diè sempre giocoso e festoso, tant’è che anche i colori rosei e brillanti che animano lo studio lo dimostrano. Oggi, però, aprire la puntata per...

PinaSantoro : Quando scrivete 'Non ce lo meritavamo!' esattamente chi credete si meriti una guerra?#RussiaUkraineConflict - Viperacheck : Scusate ragazzi, ma in un momento del genere non me la sento più di commentare il #GFvip, #solearmy. C'è un momento… - Antonio09105181 : Dopo due anni di Pandemia non ancora finita, non meritavamo anche questa #noallaguerrainUcraina ?????? - Giullina_pa : RT @see_lallero: Antonella Clerici in apertura di #esempremezzogiorno: 'Il Tg1 può riprendere la linea in qualunque momento. E' una situazi…

