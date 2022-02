Nato: “Attiviamo l’articolo 4”, ecco cosa prevede il Patto Atlantico (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Nato cerca di compattarsi per reagire di fronte all’attacco della Russia all’Ucraina. Mentre il segretario generale, Jens Stoltenberg, ha convocato una conferenza stampa per le ore 12, il fronte più bollente è quello al limite orientale dell’Alleanza. I Paesi baltici, la Polonia, e la Romania, subito dopo l’inizio delle operazione russe in Ucraina, hanno chiesto l’attivazione dell’articolo 4 della Nato. Su Twitter, la premier estone Kaja Kallas ha scritto che il suo Paese “ha deciso di attivare le consultazioni in base all’articolo 4 del trattato, in cooperazione con altri alleati, fra cui Lettonia, Lituania e Polonia”. Per il capo del governo di Tallinn, la guerra è “una minaccia a tutto il mondo libero”. Dello stesso avviso il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, che sempre attraverso i suoi profili ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lacerca di compattarsi per reagire di fronte all’attacco della Russia all’Ucraina. Mentre il segretario generale, Jens Stoltenberg, ha convocato una conferenza stampa per le ore 12, il fronte più bollente è quello al limite orientale dell’Alleanza. I Paesi baltici, la Polonia, e la Romania, subito dopo l’inizio delle operazione russe in Ucraina, hanno chiesto l’attivazione del4 della. Su Twitter, la premier estone Kaja Kallas ha scritto che il suo Paese “ha deciso di attivare le consultazioni in base al4 del trattato, in cooperazione con altri alleati, fra cui Lettonia, Lituania e Polonia”. Per il capo del governo di Tallinn, la guerra è “una minaccia a tutto il mondo libero”. Dello stesso avviso il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, che sempre attraverso i suoi profili ...

