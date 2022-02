Napoli, senti Fazio: “Così si elimina il Barcellona! La spinta dei tifosi sarà fondamentale” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Stasera si disputerà la gara di Europa League tra Napoli e Barcellona e ogni volta che il club spagnolo torna in Italia non si può non ricordare quello storico 3-0 della Roma di quattro anni fa. Con il gol decisivo dell’ex azzurro Kostas Manolas, i giallorossi riuscirono in una clamorosa rimonta (al Camp Nou finì 4-1 per i blaugrana) ed eliminarono i catalani dalla Champions League. Uno dei titolari di quel match, il difensore Federico Fazio, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino in cui ha parlato di quella storica partita e del match che andrà in scena stasera al Maradona. Roma Barcellona Come riuscì la Roma a compiere quell’impresa rimasta nella stori? Fazio risponde Così: “La verità è che noi ci credevamo fin dal momento in cui è finita la partita di Barcellona. Eravamo sicuri di poterla ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 24 febbraio 2022) Stasera si disputerà la gara di Europa League trae Barcellona e ogni volta che il club spagnolo torna in Italia non si può non ricordare quello storico 3-0 della Roma di quattro anni fa. Con il gol decisivo dell’ex azzurro Kostas Manolas, i giallorossi riuscirono in una clamorosa rimonta (al Camp Nou finì 4-1 per i blaugrana) edrono i catalani dalla Champions League. Uno dei titolari di quel match, il difensore Federico, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino in cui ha parlato di quella storica partita e del match che andrà in scena stasera al Maradona. Roma Barcellona Come riuscì la Roma a compiere quell’impresa rimasta nella stori?risponde: “La verità è che noi ci credevamo fin dal momento in cui è finita la partita di Barcellona. Eravamo sicuri di poterla ...

