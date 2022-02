Napoli-Barcellona, programma e telecronisti Sky, TV8 e Dazn spareggi Europa League (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Sky, TV8 e Dazn di Napoli-Barcellona, match valido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2021/2022. Dopo l’1-1 dell’andata, gli azzurri ospitano i blaugrana al Maradona con l’obiettivo di vincere e accedere agli ottavi di finale. Ma contro la qualità dei catalani non è certo una missione semplice. Fischio d’inizio alle ore 21 di giovedì 24 febbraio, chi la spunterà? Napoli-Barcellona sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Gentile e Walter Zenga e su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ile isu Sky, TV8 edi, match valido per il ritorno deglidi2021/2022. Dopo l’1-1 dell’andata, gli azzurri ospitano i blaugrana al Maradona con l’obiettivo di vincere e accedere agli ottavi di finale. Ma contro la qualità dei catalani non è certo una missione semplice. Fischio d’inizio alle ore 21 di giovedì 24 febbraio, chi la spunterà?sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Gentile e Walter Zenga e sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin. SportFace.

