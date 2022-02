Milano Fashion Week: Fabrizio Corona e Nina Moric sfilano per Sophia Nubes (Di giovedì 24 febbraio 2022) In occasione della settimana della moda milanese, Sophia Nubes è tornata in scena portando in passerella l’essenza della femminilità che distingue il suo stile. Ma anche i valori etici che sono parte fondante della sua filosofia e del marchio stesso. Con la nuova collezione fall-winter 2022/2023, infatti, Sophia Nubes ha raccontato in maniera inedita la sua femminilità sofisticata e l’abilità sartoriale, sempre unite e un tocco comfy e a dettagli streetwear. Modelli d’eccezione in passerella Fabrizio Corona e Nina Moric, che inutile dirlo hanno catapultato l’attenzione mediatica intorno a loro. Sophia Nubes, il sostegno della biodiversità ambientale e alla lotta contro la violenza sulle donne Tra volumi studiati, il ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 24 febbraio 2022) In occasione della settimana della moda milanese,è tornata in scena portando in passerella l’essenza della femminilità che distingue il suo stile. Ma anche i valori etici che sono parte fondante della sua filosofia e del marchio stesso. Con la nuova collezione fall-winter 2022/2023, infatti,ha raccontato in maniera inedita la sua femminilità sofisticata e l’abilità sartoriale, sempre unite e un tocco comfy e a dettagli streetwear. Modelli d’eccezione in passerella, che inutile dirlo hanno catapultato l’attenzione mediatica intorno a loro., il sostegno della biodiversità ambientale e alla lotta contro la violenza sulle donne Tra volumi studiati, il ...

