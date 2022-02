LIVE Napoli-Barcellona 1-3 | Europa League 2022 in DIRETTA | inizia il secondo tempo

(Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA47? Cambio: fuori Demme, dentro Politano. 46?il! 21.48 Finisce il primo: 3-1sul. A Jordi Alba e Frankie De Jong, aveva risposto il rigore di Insigne. Piqué rimette i catalani sul +2. La ripresa, tra meno di un quarto d’ora, su OA Sport! 45+2? Era stato concesso un minuto di recupero. 45+1? Sovrapposizione di Jordi Alba a sinistra su Ferran Torres. Il pallone proposto dentro, dopo una deviazione, arriva a Piqué che batte Meret sulpalo. 45? PIQUÉ:SUL 3-1. 44? Destro murato da Mario Rui su Traoré in area. 42? Osimhen lanciato in area, protetto da Araujo senza fallo. 40? Entrati nell’ultima ...

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,e Barcellona si affrontano nel match valido per gli spareggi della Europa League 2021 - 2022. CLICCA QUI PER ...- Barcellona 1 - 3vedi anche Serie A, Cagliari -1 - 1. Bologna - Spezia 2 - 1: gol e highlights Dopo l'1 - 1 al Camp Nou, ilcerca la qualificazione agli ottavi. Ospiti ...Si salva il Napoli. 27' - Ennesimo pallone perso in uscita dal Napoli. Ferran Torres recupera la sfera e calcia trovando la deviazione decisiva di Mario Rui. Corner per i blaugrana. 23' - GOOOOOOL DEL ...45' - Viene concesso un minuto di recupero. 45' - GOL DEL BARCELLONA! Sugli sviluppi di un corner, la palla viene girata dagli spagnoli. Jordi Alba appoggia dentro per Piquè che col sinistro calcia in ...