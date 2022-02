Lazio, Sarri: 'Finalmente siamo una squadra. Buona partita, decisivi 10' di sbandamento' (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha commentato a Sky Sport il 2-2 col Porto che elimina i biancocelesti dall'Europa League: "Abbiamo... Leggi su calciomercato (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'allenatore dellaMaurizioha commentato a Sky Sport il 2-2 col Porto che elimina i biancocelesti dall'Europa League: "Abbiamo...

Advertising

SNascimbeni : RT @araujopampanin: Lazio eliminata. Sarri contento, potrà dedicarsi al campionato per centrare un posto in Europa così da potersi lamentar… - Solo_La_Lazio : ?? #Sarri nel post partita di #LazioPorto ?? 'Difficile essere competitivi su entrambi i fronti' ?? Leggi qui le sue… - e_marzano : RT @il_sarza: #sarri che va sotto alla Curva ad abbracciare i tifosi è tanta roba. Il futuro è lui, questo allenatore può essere la vera sv… - infoitsport : Lazio-Porto, Tare: 'Stasera servirà fare meno errori possibile. Ora si vedono le idee di Sarri' - infoitsport : RIVIVI DIRETTA - Lazio - Porto 2-2: gli applausi dell'Olimpico per Sarri e la squadra! -