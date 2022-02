Lazio Porto, Immobile e il duello con Pepe: sfida in ottica Mondiale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Immobile ci sarà in Lazio-Porto e si prepara al duello con Pepe che potrebbe ripetersi nei playoff mondiali L’assenza di Immobile e il suo apPorto in zona offensiva si è sentita e non poco in casa biancoceleste. Dopo due partite ai box, l’attaccante torna a disposizione ed è pronto a trascinare la Lazio verso la qualificazione. Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, una delle attrazioni della sfida di oggi contro il Porto sarà il suo duello con Pepe. Il bomber dei biancocelesti e il centrale lusitano potrebbe tra l’altro incontrarsi in più di occasione in queste settimane. I due infatti potrebbero ritrovarsi a giocarsi un posto per il Mondiale verso fine ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022)ci sarà ine si prepara alconche potrebbe ripetersi nei playoff mondiali L’assenza die il suo apin zona offensiva si è sentita e non poco in casa biancoceleste. Dopo due partite ai box, l’attaccante torna a disposizione ed è pronto a trascinare laverso la qualificazione. Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, una delle attrazioni delladi oggi contro ilsarà il suocon. Il bomber dei biancocelesti e il centrale lusitano potrebbe tra l’altro incontrarsi in più di occasione in queste settimane. I due infatti potrebbero ritrovarsi a giocarsi un posto per ilverso fine ...

Advertising

EuropaLeague : ?????? Porto vs Lazio ?? #UEL - Dalla_SerieA : Diretta Lazio-Porto ore 18.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - - Dalla_SerieA : Lazio, Immobile recuperato per il Porto: Sarri sorride - - Dalla_SerieA : Porto-Lazio, Sarri: 'Sfida non impossibile. Immobile? Vediamo' - - LALAZIOMIA : Europa League, Lazio, Maurizio Sarri: 'Il Porto è una squadra competitiva. Pedro? L'Anti ... -