La maschera di Carnevale | un racconto dedicato alla festa in maschera

Benvenuti nell'universo narrativo di StoryLine. Si sta avvicinando il Carnevale per questo abbiamo deciso di dedicare il nostro racconto a questa festa. Lo abbiamo fatto ispirandoci al mondo del circo e ai clown. Davanti allo specchio quella maschera che per lungo tempo aveva nascosto la realtà. Una verità inesorabile che si mostrava priva di ogni inganno di fronte ai suoi occhi. Ecco cosa traspariva dallo sguardo di Santo mentre si truccava per lo spettacolo di Carnevale. Oggi avrebbe fatto ridere un'ultima volta una persona che avrebbe dovuto lasciare. Anche oggi ricordava quando la maschera di ilarità gli era servita per nascondere il suo triste passato. Santo infatti non era sempre stato un clown di un circo ma quel ruolo gli serviva come suo ...

