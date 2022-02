La lettera della famiglia Speziale al sindaco di Comiso (Di giovedì 24 febbraio 2022) La famiglia Speziale, colpita recentemente dalla scomparsa del sig. Enzo Speziale, presidente del C.B Radio Club e volontario storico della Protezione Civile, ha inviato una lettera aperta al sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. “Sinceramente commossa, non posso che ringraziare la famiglia Speziale, i figli Vincent e Joseph, per la lettera aperta che mi è stata rivolta – ha commentato il sindaco – .Reputo che il tributo dato a Enzo Speziale sia stato doveroso ed importante anche per noi che siamo rimasti in questa vita, e per i quali i buoni esempi da imitare e seguire sono indispensabili. Ancora sincere condoglianze a tutta la famiglia, perché comprendo bene ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 24 febbraio 2022) La, colpita recentemente dalla scomparsa del sig. Enzo, presidente del C.B Radio Club e volontario storicoProtezione Civile, ha inviato unaaperta aldi, Maria Rita Schembari. “Sinceramente commossa, non posso che ringraziare la, i figli Vincent e Joseph, per laaperta che mi è stata rivolta – ha commentato il– .Reputo che il tributo dato a Enzosia stato doveroso ed importante anche per noi che siamo rimasti in questa vita, e per i quali i buoni esempi da imitare e seguire sono indispensabili. Ancora sincere condoglianze a tutta la, perché comprendo bene ...

