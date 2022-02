La guerra in Ucraina travolge i mercati finanziari: Piazza Affari cede il 2.7%, volano i prezzi dell’energia (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’avanzata russa in Ucraina travolge i mercati finanziari con l’azionario in pesante caduta e acquisti sugli asset rifugio, sull’energia e sui metalli. La maggior parte degli indici azionari del Vecchio Continente accusa un calo intorno al 3% e Piazza Affari cede il 2,7%, Francoforte è la più penalizzata -3,3% mentre Londra e Zurigo limitano il passivo mostrando un calo del 2,5%. A Piazza Affari completamente in rosso il paniere delle 41 big del listino: solo Campari, all’indomani dello scivolone sui conti, si salva (+2%), mentre cade Pirelli (-6,9%) che ieri nell’annunciare i risultati 2021 e la guidance 2022 ha dichiarato di aver già pronte delle azioni per mitigare l’impatto della crisi Ucraina sul proprio business. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’avanzata russa incon l’azionario in pesante caduta e acquisti sugli asset rifugio, sull’energia e sui metalli. La maggior parte degli indici azionari del Vecchio Continente accusa un calo intorno al 3% eil 2,7%, Francoforte è la più penalizzata -3,3% mentre Londra e Zurigo limitano il passivo mostrando un calo del 2,5%. Acompletamente in rosso il paniere delle 41 big del listino: solo Campari, all’indomani dello scivolone sui conti, si salva (+2%), mentre cade Pirelli (-6,9%) che ieri nell’annunciare i risultati 2021 e la guidance 2022 ha dichiarato di aver già pronte delle azioni per mitigare l’impatto della crisisul proprio business. ...

Advertising

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - maurarossi9 : RT @NicolaPorro: ??Ultima ora ?? Ecco il discorso integrale di #Putin con cui avvia le operazioni militari in #Ucraina. È un testo storico, c… - millefoglie2020 : RT @repubblica: Guerra in Ucraina, la Ue pronta a nuove sanzioni. Draghi: 'Attacco ingiustificato, rispondere immediatamente' -