Katia & Valeria | la reunion a Michelle Impossible – Video

(Di giovedì 24 febbraio 2022)“Brava, brava, brava!”. Alla seconda e ultima puntata diva in onda lache (non) t’aspetti, con l’ospitata diGraci nello show diHunziker conFollesa presenza fissa. E’ così che il duosi ricompone dopo diversi anni. In pochi ricorderanno che la coppia comica ha debuttato nei primi anni 2000 su Italia 1, prima a Bigodini e poi a Colorado Cafè. Il successo, però, arriva nel 2005 con Zelig Circus, dove il duo diventa di diritto tra i personaggi di punta dello show; ha sorpreso, proprio per questo, la loro assenza lo scorso autunno agli ...

Advertising

GrandeFratello : Davide, Nathaly e Katia rischiano l’eliminazione: cosa deciderà il pubblico? Lo scopriremo questa sera in prima ser… - fanpage : #Gfvip Katia Ricciareli e Soleil Sorge si lasciano andare a commenti di cattivo gusto su alcuni coinquilini, poi ch… - GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Davide, Katia e Nathaly. #GFVIP - arcobalena7 : Che lo stia facendo, il cui lo rende inutile. Chi rema? I Basciagoni, Davide, Katia, Giucas. Chi osserva? Lulu, Mir… - outoftrash : FICA KATIA RICCIARELLI #gfvip #solearmy -

Ultime Notizie dalla rete : Katia &

Tvblog

Lorenzo, per iniziare ha scritto: "Hai ragioneRicciarelli, Manila Nazzaro non ha avuto una carriera brillante come la tua ma ha potuto creare una famiglia con due splendidi ragazzi. ...Zanus, ex pivot che nel 1999 vinse lo scudetto della Stella con la maglia dei Roosters di Charlie Recalcati, si trova nella capitale ucraina al seguito della compagnaTubini , coreografa che ...GF Vip, l'affondo di Katia Ricciarelli a Miriana e Manila: "Senza pudore, ecco perché me ne voglio andare" Katia Ricciarelli parlando con Nathaly ...Michelle Hunziker e Ambra Angiolini e il monologo shock sugli sbagli della lro vita. La frecciata ad Allegri, il ricordo della follia della setta ...